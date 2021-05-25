Избранные представители населенных пунктов Кагульского Чимишлийского, Сынжерейского и Комратского районов Молдовы высказались 25 мая в поддержку избирательного Блока коммунистов и социалистов. Все они подписали декларации, в которых выразили свою уверенность в том, что только Блок коммунистов и социалистов сможет консолидировать многонациональное молдавское общество вокруг идей созидания, государственного строительства, экономического и социального развития, а также вернет в Молдову мир и взаимопонимание.



























