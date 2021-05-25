Уважаемые сограждане! На ваших глазах происходят вопиющие вещи. Распустив парламент с помощью послов и карманного КС, Санду взяла всю власть в стране… и стала усиленно сдавать суверенитет внешним фондам!

Еще 1 января 2021 года она заключила с немецким фондом Конрада Аденауэра соглашение о финансировании своих советников (и, возможно, себя). Взамен фонд получил доступ к гостайне и к стратегической информации.

Санду отказывается выдать информацию о суммах, зарплатах и обязательствах перед фондом. Напомним, что в 2014-2015 годах советники Лянкэ получали по 4000 долларов от фонда Сороса. Некоторые из них сегодня в команде Санду.

У временного премьер-министра Аурелиу Чокоя появился новый начальник кабинетa – Мирча Ешану. Его недавно назначили, и вчера был его первый рабочий день. Мирча Ешану до сих пор работал менеджером программы в немецком Фонде Конрада Аденауэра, представляя Молдову.

Ранее он был председателем Сената Фонда Сороса в Молдове.

За 4 месяца Санду сдала под полный контроль фонда Аденауэра президентуру, а теперь взялась и за правительство.

Немцы через ЕБРР уже взяли полный контроль над концессией порта Джуржулешть, скупив активы Danube Logistics. В 2018-2019 они скупили все ключевые банки страны – MAIB, Victoria, и, возможно, Moldindconbank (через подставных инвесторов).

Также Санду отказалась промульгировать закон 60 о местной торговле, который не нравился немецкой сети Кауфланд, так как защищает местного производителя, ограничивая наценки на 40 %! При этом ни один тракторист, фермер и так далее не вышел на протесты!

Одно радует: правительство контролирует не только Аденауэр, но и Сорос…

Сеть Сороса и Аденауэра пришла к власти в Армении, Грузии, Украине, запустила кровавые протесты в Беларуси. Их задача – создать колониальный альянс и превратить их в военный плацдарм против России.

Вот почему премьер Чокой на днях заключил Трехсторонний альянс с Грузией и Украиной, хотя не имел права! И в документе указывается, что 3 страны будут сотрудничать в сфере безопасности…

И вот почему в Грузии началась война в 2008 (Саакашвили), в Украине в 2014 (сразу после прихода соросят через Майдан), в Нагорном Карабахе в 2021 (в Армении у власти соросенок Пашинян).

В Молдове тоже есть Приднестровье и неразрешенный конфликт. Но у нас почти 30 лет мир, в том числе благодаря российским миротворцам. Но Санду требует их ухода, полностью играя под дудку США и НАТО. А США нужна война чужими руками. Как в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане, Донбассе, Нагорном Карабахе.

А нам это надо?