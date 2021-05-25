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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ предлагает увеличить зарплату персональным помощникам

ПСРМ предлагает увеличить зарплату персональным помощникам
25 мая
15:31 2021
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Персональные помощники, которые обеспечивают уход за лицами с ограниченными возможностями, смогут рассчитывать на увеличение зарплаты.

ПСРМ предлагает увеличить зарплаты персональным помощникам, обеспечивающим уход за лицами с ограниченными возможностями. Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила, что соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте, но из-за решения президента Майи Санду распустить законодательный орган, документ будет предложен для обсуждения уже следующему составу парламентариев.

Законопроект предусматривает обеспечение устойчивого финансирования социальный службы «Персональная помощь», а также гарантирует оказание услуг согласно нуждам людей с ограниченными возможностями.

«Согласно данным, в этой сфере работают около 6 тыс. персональных помощников и необходимо нанять еще 2500 человек. Надеемся, что увеличение зарплат поможет нам привлечь дополнительные кадры, которые необходимы людям с ограниченными возможностями», — сказала депутат.

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