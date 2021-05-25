Семь объектов недвижимости, семь земельных участков, автомобиль и доходы в сотни тысяч леев. Такое имущество задекларировал кандидат ПДС на досрочных парламентских выборах Игорь Гросу.

Согласно данным ЦИК-а, в период 2019-2020 гг. лидер ПДС Игорь Гросу в качестве депутата получил зарплату в сумме 338847, 28 леев, его жена заработала чуть больше190 тыс. леев.

Еще 47 тыс. леев семья депутата получила от продажи или обладания ценных бумаг/долей в уставном капитале коммерческих фирм. В то же время политик с двойным гражданством получал в Румынии пособие по уходу за ребенком.

Из содержимого деклараций, представленных Гросу, становится ясно, что 2017 год был удачным для политика. В этот период он стал собственном земельного участка и четырех объектов недвижимости, один из которых жилой дом площадью 82,3 кв.м. Все они получены в качестве дарения.

Также в 2017 году Гросу купил автомобиль «Volkswagen Touran» 2009 года за 7800 евро.

Игорь Гросу живет в роскошном доме площадью 121,7 кв.м., который стоит около 230 тыс. леев. Уточним, что на выборах 2019 года Гросу указал, что эта недвижимость стоит почти полмиллиона леев.

Лидер ПДС владеет и квартирой в 47 кв. м., а также торговым помещением в 40 кв.м., оцененном в 106 тыс. леев.