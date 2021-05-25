ПСРМ предложит в будущем парламенте законопроект, предусматривающий увеличение зарплат фармацевтам и сотрудникам профильных медицинских учреждений.

Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила, что инициатива предусматривает увеличение зарплат персоналу Национального совета определения инвалидности и трудоспособности, медикам – фармацевтам и медицинскому персоналу Национального центра переливания крови, а также Агентства трансплантологии.

«Базовая ежемесячная зарплата для фармацевтов увеличится в среднем на 350 леев, для технического медперсонала – на 207 леев, для руководителей – на 350 леев», — сказала Дарованная.

Она отметила, что законопроект будет внесен в начале работы будущего парламента.