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Газета "Кишиневские новости"

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Социалисты предлагают в Молдове увеличить зарплату фармацевтам

Социалисты предлагают в Молдове увеличить зарплату фармацевтам
25 мая
15:26 2021
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ПСРМ предложит в будущем парламенте законопроект, предусматривающий увеличение зарплат фармацевтам и сотрудникам профильных медицинских учреждений.

Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила, что инициатива предусматривает увеличение зарплат персоналу Национального совета определения инвалидности и трудоспособности, медикам – фармацевтам и медицинскому персоналу Национального центра переливания крови, а также Агентства трансплантологии.

«Базовая ежемесячная зарплата для фармацевтов увеличится в среднем на 350 леев, для технического медперсонала – на 207 леев, для руководителей – на 350 леев», — сказала Дарованная.

Она отметила, что законопроект будет внесен в начале работы будущего парламента.

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