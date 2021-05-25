Многолетние масштабные исследования американских ученых показали, что чрезмерное увлечение просмотром телепрограмм негативно сказывается на мыслительных функциях людей.

Участники исследований периодически, раз в несколько лет отвечали на вопросы о том, сколько времени они посвящают просмотру телепрограмм. Выяснилось, что даже умеренное количество времени, проведенное у телеэкрана, не говоря уже о частых просмотрах, приводит к тому, что за полтора десятка лет мыслительные способности снижаются примерно на семь процентов. Оказалось также, что, если люди в молодости и в среднем возрасте много и подолгу смотрели телевизор, количество серого вещества мозга у них уменьшалось, что подтвердили результаты магнитно-резонансной томографии. С увеличением времени просмотра объем серого вещества сокращался примерно на полпроцента в год, как если бы сосуды мозга были поражены атрофией.

Любопытно, что негативное влияние, которое увлечение телепередачами оказывает на мыслительные способности, не зависит ни от того, насколько разнообразны телепрограммы, ни занятия спортом или просто физическая активность зрителей.

По мнению авторов исследований, эту зависимость очень важно понимать именно в условиях пандемии, когда из-за вынужденной самоизоляции люди поневоле больше внимания уделяют тому, что им предлагает телевизор, сообщает Naked-science.