Молодежная организация, к которой присоединились и другие жители города, требует у президента страны решить экологическую проблему, связанную со сбросом канализационных отходов в реку Днестр, сообщает NTV Moldova.

Работа очистных сооружений в Сороках была прекращена в 2001 году. В результате ежедневно в Днестр сливают порядка 1 тыс. кубометров неочищенных стоков.

Решение проблемы было найдено спустя 20 лет, а Всемирный банк готов выделить 11 млн евро на строительство новой станции. Однако проект может остаться нереализованным, так как президент Майя Санду отказалась промульгировать закон, который позволяет правительству в отставке подписывать международные соглашения.

Участники протеста подписали декларацию, в которой требуют у президента Молдовы решить данную проблему.

Ранее после отказа Майи Санду промульгировать ряд законов, она написала в социальной сети о том, что «у Молдовы нет ни одного финансового обязательства, которое не могло бы потерпеть два месяца».