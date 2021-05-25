ПСРМ предложит в будущем парламенте выделение единовременной выплаты в 1 тыс. леев пенсионерам и получателям социальных пособий. Средства будут выплачены в октябре – к Международному Дню пожилых людей. Депутат – социалист Владимир Односталко заявил, что проект является продолжением инициативы, запущенной еще в 2019 году президентом Игорем Додоном.

«Мы продолжим эту традицию. Люди должны понять, что эта помощь будет выделяться следующие четыре года, если к власти придет Блок коммунистов и социалистов», — сказал Односталко.

Депутат отметил, что правые партии хотят отменить эти выплаты по требованию международных финансовых институтов, а также увеличить пенсионный возраст и аннулировать индексацию пенсий дважды в год.

Единовременная выплата для пенсионеров и получателей социальных пособий с низкими доходами является инициативой президента Додона. В начале 2020 года ее размер составил 700 леев, а в октябре – уже 900 леев. В апреле 2021 года свыше 673 тыс. человек получили по 1 тыс. леев.