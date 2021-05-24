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Газета "Кишиневские новости"

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Растет число местных избранников, поддерживающих Блок ПСРМ и ПКРМ

Растет число местных избранников, поддерживающих Блок ПСРМ и ПКРМ
24 мая
21:51 2021
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Все больше местных избранников приветствуют создание избирательного блока коммунистов и социалистов, заявляя о своей полной поддержке единой команды, созданной представителями двух партий для участия в парламентских выборах от 11 июля.

Советники сел Богдэнешты, Каракушений Векь, Берлинцы Бричанского района, село Колибабовка Леовского района, с. Семеновка Штефан-Водского с энтузиазмом смотрят на перспективу единого фронта государственников и патриотов, готовых противостоять деструктивным действиям правых партий.

В декларациях местные советники выступают против продажи земли иностранцам, против закрытия школ и больниц и сокращения программ социальной помощи. По их мнению, только опытная команда коммунистов и социалистов обладает необходимыми знаниями для того, чтобы развивать страну.

Советники всех уровней оценивают и тот факт, что у левого блока главным приоритетом является укрепление независимости социально ориентированного государства, сохранение идентичности молдавского народа, укрепление межэтнического мира и защита традиционных ценностей.

Отметим, что избирательный блок коммунистов и социалистов зарегистрирован в ЦИК и фигурирует под номером 6 в бюллетене для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля.

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