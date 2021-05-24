На сегодняшний день в стране 246766 человек прошли лечение и 6080 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 мая в Молдове подтвержден 254741 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1158 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14300 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 737 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 111 в крайне тяжелом состоянии (16 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).