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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 мая 246766 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 мая 246766 излечившихся
24 мая
21:46 2021
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На сегодняшний день в стране 246766 человек прошли лечение и 6080 умерли от инфекции COVID-19.    

На 24 мая в Молдове подтвержден 254741 случай заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1158 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14300 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 737 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 111 в крайне тяжелом состоянии (16 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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