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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коровам придумали специальную диету для спасения экологии

Коровам придумали специальную диету для спасения экологии
24 мая
16:21 2021
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Десятая часть всех вредных выбросов в атмосферу – «заслуга» животноводства. В желудках животных образуется опасный газ – метан. А он активно участвует в провоцировании парникового эффекта, из-за чего усиливается глобальное потепление.

Швейцарско-британская компания «Mootral» предложила способ уменьшить долю животноводства в загрязнении атмосферы. Специалисты компании разработали специальную пищевую добавку для коров на основе экстрактов цитрусовых и чеснока. Содержащиеся в ней вещества не позволяют образовываться метану в желудках животных.

Новинка уже проходит испытание на нескольких английских фермах. Тестирование идет успешно, отмечено ощутимое снижение выбросов. Подсчеты ученых показали, что, если бы в пищу всех имеющихся на планете коров (а их количество превышает миллиард четыреста миллионов) добавили новый продукт, вредные выбросы в атмосферу уменьшились бы настолько, что это соответствовало бы эффекту от перевода на экологически чистое топливо трехсот миллионов автомобилей, сообщает Hromadske.ua.       

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