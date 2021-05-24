Десятая часть всех вредных выбросов в атмосферу – «заслуга» животноводства. В желудках животных образуется опасный газ – метан. А он активно участвует в провоцировании парникового эффекта, из-за чего усиливается глобальное потепление.

Швейцарско-британская компания «Mootral» предложила способ уменьшить долю животноводства в загрязнении атмосферы. Специалисты компании разработали специальную пищевую добавку для коров на основе экстрактов цитрусовых и чеснока. Содержащиеся в ней вещества не позволяют образовываться метану в желудках животных.

Новинка уже проходит испытание на нескольких английских фермах. Тестирование идет успешно, отмечено ощутимое снижение выбросов. Подсчеты ученых показали, что, если бы в пищу всех имеющихся на планете коров (а их количество превышает миллиард четыреста миллионов) добавили новый продукт, вредные выбросы в атмосферу уменьшились бы настолько, что это соответствовало бы эффекту от перевода на экологически чистое топливо трехсот миллионов автомобилей, сообщает Hromadske.ua.