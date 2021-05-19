Бывший министр финансов Марианна Дурлештяну, после того как социалисты пытались сделать ее премьер-министром, почувствовала вкус к молдавской политике и решила поучаствовать в парламентских выборах.

В эфире одного из телеканалов она заявила, что возглавит список кандидатов в депутаты от Партии «Закон и справедливость». Дурлештяну занимается предпринимательством в Румынии, но приехала на два дня в Кишинев, чтобы публично объявить о своем решении. «Команда новая, она еще формируется. Пойдем на выборы с партией, которая придерживается идеологии христиан-демократов. Речь идет о Партии «Закон и справедливость», которую возглавляет генерал Алексей», – поведала Дурлештяну. Кто бы мог подумать, что ей близки идеи христиан-демократов! Партия была создана в далеком 1997 году, и тогда ее возглавила вышедшая из АДПМ Маричика Левицки. В 2005-м она передала формирование в руки генерала Николая Алексея, который на тот момент был депутатом от ХДНП, а сама Левицки по некоторым сведениям отправилась жить в Швейцарию. Партия особо никогда не блистала, так на выборах мэра Кишинева в 2015-м году ее кандидат Марчел Дарие набрал 0,09% голосов. До парламентских выборов остается около полутора месяцев, очень интересно будет понаблюдать за тем, как Дурлештяну, находясь еще и в Румынии, будет «раскручивать» «Закон и справедливость».