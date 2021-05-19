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Газета "Кишиневские новости"

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Диаспора готовится к выборам президента Узбекистана

19 мая
13:01 2021
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В Узбекистане 24 октября 2021 года состоятся президентские выборы, избирательные участки будут открыты и за рубежом, сообщает Podrobno.uz.  

Проголосовать можно будет в семи российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Об этом делегация узбекского Центризбиркома договорилась с председателем ЦИКа России Эллой Памфиловой. Президентом страны может стать гражданин не моложе тридцати лет, свободно владеющий государственным языком и постоянно проживающий на территории республики не менее последних 10 лет. В РФ на сегодня находится около 2,1 миллиона граждан Узбекистана. В Республике Молдова, куда внимательнее, и более трепетно относятся к политическим пристрастиям диаспоры. В РФ, по приблизительным подсчетам проживает не менее 600 тысяч человек с паспортом РМ. На парламентских выборах 2019 года в России было открыто 11 избирательных участков, а на президентских 2020-го уже 17.

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