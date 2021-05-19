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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в Бельцах городские улицы превратились в реки

Почему в Бельцах городские улицы превратились в реки
19 мая
12:01 2021
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Катастрофическая ситуация в Бельцах: затопленные улицы, поврежденные машины, люди не могут попасть на работу.

Дожди привели к катастрофе городской инфраструктуры Бельц. Основные транспортные артерии затоплены, а пользователи интернета выкладывают в сеть кадры происходящего. На них видны плавающие машины и люди, которые безуспешно дожидаются транспорта на остановках.

Портал TVN опубликовал комментарии жителей города: С каким лозунгом идет на выборы бельцкая власть? Добро с кулаками или в парламент с дураками?

Напомним, что мэр Бельц Ренато Усатый находится в отпуске уже четвертый раз с начала года.

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