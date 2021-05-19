Молдавской диаспоре некуда будет вернуться, если ее представители массово поддержат правые партии на досрочных парламентских выборах, заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в эфире телеканала «REN TV Moldova».

Депутат пояснил, что, если правые партии окажутся у власти, Молдова исчезнет как государство, а население резко обеднеет.

«Диаспора должна понять, что, голосуя за правые партии, можно оказаться в ситуации, когда у них не останется страны, куда они могут вернуться. Если правые партии окажутся у власти, Молдова исчезнет как государство. Молдова превратится в страну, которая выполняет все геополитические приказы западных партнеров, а благосостояние народа очень пострадает. У нас есть пример Украины. Над этим очень серьезно должны подумать молдаване, пребывающие за рубежом», — сказал Фуркулицэ.

Социалист также заявил, что ПДС оказывает давление на унионистские партии для того, чтобы они не регистрировались для участия в выборах. Цель – не создавать конкуренции партии, которой до недавних пор руководила Майя Санду.