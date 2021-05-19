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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова исчезнет как государство, если правые партии придут к власти

Молдова исчезнет как государство, если правые партии придут к власти
19 мая
11:56 2021
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Молдавской диаспоре некуда будет вернуться, если ее представители массово поддержат правые партии на досрочных парламентских выборах, заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в эфире телеканала «REN TV Moldova».

Депутат пояснил, что, если правые партии окажутся у власти, Молдова исчезнет как государство, а население резко обеднеет.

«Диаспора должна понять, что, голосуя за правые партии, можно оказаться в ситуации, когда у них не останется страны, куда они могут вернуться. Если правые партии окажутся у власти, Молдова исчезнет как государство. Молдова превратится в страну, которая выполняет все геополитические приказы западных партнеров, а благосостояние народа очень пострадает. У нас есть пример Украины. Над этим очень серьезно должны подумать молдаване, пребывающие за рубежом», — сказал Фуркулицэ.

Социалист также заявил, что ПДС оказывает давление на унионистские партии для того, чтобы они не регистрировались для участия в выборах. Цель – не создавать конкуренции партии, которой до недавних пор руководила Майя Санду.

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