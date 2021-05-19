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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду спровоцировала в Молдове очередное подорожание топлива

Майя Санду спровоцировала в Молдове очередное подорожание топлива
19 мая
11:46 2021
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Граждане Молдовы затягивают пояса! Бензин уже стоит 1 евро.

Топливо подорожало в восьмой раз за последние полгода. Вчера, 18 мая, одна из крупнейших сетей АЗС повысила цены. Так, дизтопливо стоит 17,29 лея, а бензин – 21,95 лея. За литр сжиженного газа придется выложить из кармана 10,95 леев.

В последний раз на топливо цены выросли две недели назад. Тренд на повышение цен начался в конце декабря, после того как Майя Санду вступила в должность главы государства.

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