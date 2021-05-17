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Газета "Кишиневские новости"

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Циклон «Тауктае» сотряс Индию и унес жизни

Циклон «Тауктае» сотряс Индию и унес жизни
17 мая
19:41 2021
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Циклон «Тауктае» обрушился на индийский штат Гуджарат, сообщает ВВС.

Индия переживает непростые времена, все еще находясь в критическом положении из-за коронавирусной пандемии. И вот, помимо попытки спасти жизни зараженных Covid-19, власти штата Гуджарат должны сражаться с природой. На западное побережья Индии обрушился циклон «Тауктае», который уже называют страшнейшим с 1998 года. Из-за шторма погибли 6 человек, тысячи были эвакуированы. Правительство страны направило спасателей на помощь 400 людям, застрявшим у побережья на двух коммерческих баржах. Представители метеорологической службы Индии заявили, что циклон достиг серьезного уровня опасности. Скорость ветра в порывах на территории штата Гуджарат превысила 160 км/ч. В Гуджарат и соседнем штате Махараштра введен красный режим опасности.

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