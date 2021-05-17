«Хорошо, что мы увидели, что Николай живой и без признаков телесных повреждений. Но он не похож на себя на этом видео. Такие эмоции, мимика, манера речи – не присущи ему. Видно, что он не согласен с тем, что говорит. Но он чересчур спокойный. Если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным. Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст», – считает Светлана Чаус.

Она также не поверила в слова своего супруга о том, что его якобы не похищали из Молдовы.

«Я как его жена знаю Николая 22 года. На протяжении всех этих 22 лет он называл меня по имени, но никогда не называл «Светлана». Полным именем – никогда. Ни дома, ни при друзьях», – уточнила Светлана Чаус.

Также Светлана обратила внимание на внешний вид своего супруга.

«Он в чужой рубашке. Это не его рубашка. Кто ее покупал?», – задается вопросом жена судьи.

Также в речи супруга Светлану насторожило то, что Чаус не упомянул о похищении из Молдовы, но уделил большое внимание событиям пятилетней давности, когда его вывезли из Украины.

«Он ни слова не говорит о событиях апреля, когда его выкрали из Кишинева. Непонятно, почему он акцентирует внимание на том, что было в 2016 году, и молчит о похищении из Молдовы на глазах у сына. Из его слов получается, что он умышленно оставил меня, свою мать, детей и сам по своей воле изолировался от семьи и адвокатов. Тут явное несоответствие. Я в это не верю», – добавила супруга экс-судьи.

Светлана Чаус убеждена, что ее муж на самом деле сейчас находится в Украине.

«Это уже доказано молдавским следствием, об этом неоднократно говорили мне многие люди. В том числе эта информация публиковалась в Телеграмм-каналах. Я уверена, что Николай в Украине», – отметила Светлана Чаус.

Напомним, что Николая Чауса похитили 3-го апреля в Кишиневе. По предварительной информации, его вывезли из Молдовы на автомобиле посольства Украины.