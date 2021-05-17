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Газета "Кишиневские новости"

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Как кандидат ПДС в депутаты устроил незаконную вырубку деревьев

Как кандидат ПДС в депутаты устроил незаконную вырубку деревьев
17 мая
14:36 2021
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Скандал в с. Цыганка Кантемирского района с участием кандидата на должность депутата по спискам партии «Действие и солидарность». Речь идет о Петру Гандрабуре – мэре с. Цыганка, который решил вырубить деревья в населенном пункте, не располагая необходимыми на то разрешениями.

Группа жителей села обратилась в редакцию портала «Sinteza.org» с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Они предоставили видео кадры случившегося. По словам людей, 20 апреля по указанию мэра в селе были вырублены деревья без авторизации экологической инспекции.

Кроме того, в результате незаконной вырубки были повреждены кабели, снабжающие дома сельчан интернетом, телефонной связью, а также электрической энергией.

На свои жалобы в компетентные органы жители не получили ответа. Они считают, что происходит это из-за того, что экологическим инспектором в Кантемире является Юлиана Шишяну – советник от ПДС в местном совете и однопартиец кандидата в депутаты Петру Гандрабура.

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