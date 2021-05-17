Пока ПСРМ была у власти, в Молдове не было случаев грабительской приватизации, рейдерских захватов, незаконных отъемов бизнесов и краж наподобие банковского мошенничества. Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя во время брифинга для прессы.

«Все вышеперечисленное происходило во время правления Альянсов за европейскую интеграцию, которые сейчас возвращаются к власти», — сказал Цырдя.

Он напомнил о достижениях фракции социалистов в парламенте, которой удалось за короткий период добиться принятия таких ключевых законов как:

1. Закон о функционировании языков, который ранее был отменен Владом Плахотнюком и Майей Санду. 2. Возвращение в телеэфир российских новостей. 3. Внедрение вкладышей на русском языке к инструкциям лекарств. 4. Принятие пакета гагаузских законов, что повысило интерактивность взаимодействия органов власти различных уровней. 5. Аннулирование закона о миллиарде, который перекладывал возмещение похищенных средств из банков на налогоплательщиков. 6. О холокосте. 7. О понижении пенсионного возраста, что привело к большей социальной справедливости. 8. О компенсации на оплату электроэнергии в период ЧП.

Напомним, что часть принятых парламентом законов по запросу депутатов ПДС были отменены Конституционным судом или не промульгированы президентом Майей Санду.