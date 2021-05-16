Врачи из американского штата Орегон столкнулись с редким случаем. К ним обратился пациент, у которого обнаружились три инфекционных заболевания одновременно. Семидесятилетний мужчина рассказал, что за месяц до попадания в больницу он обнаружил следы укуса клеща после прогулки по лесу. И вот, как оказалось, насекомое наградило его сразу тремя болезнями, переносчиками которых являются клещи. В результате пациенту поставили диагноз: болезнь Лайма в сочетании с анаплазмозом и бабезиозом.

Такая комбинация чревата тяжелыми последствиями, потому что вызывает не только воспалительные реакции и тошноту, но и повреждение внутренних органов, и анемию, и снижение количества тромбоцитов, что чревато повышенной кровоточивостью. В результате больного пришлось лечить ударными дозами антибиотиков, но все закончилось хорошо.

В общем, гуляя по лесу, будьте осторожны. Прогулка может оказаться не такой приятной, как предполагалось, сообщает Gizmodo.