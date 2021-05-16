Как известно, системы водоснабжения были придуманы еще в античные времена. И некоторые акведуки Древнего Рима и Византии были самыми длинными в мире. Системы эти были открытыми и возникала проблема содержания их в чистоте, чтобы текущая по ним вода оставалась незагрязненной.

Ученые из немецкого Университета Йоханнеса Гутенберга поняли, как удавалось этого достигнуть. Проанализировав отложения солей жесткости в сохранившемся акведуке в Константинополе, исследователи пришли к выводу, что этот налет мог бы полностью забить канал меньше, чем за три десятилетия. Но этого не происходило, водопровод исправно функционировал несколько столетий. А ведь для очистки системы пришлось бы полностью прекратить водоснабжение города на очень длительный срок.

Ученые обнаружили, как удавалось этого избежать. Оказалось, что на определенном довольно протяженном участке акведук разделялся на два расположенных друг над другом канала: пока очищали один, вода поступала по другому. По мнению исследователей, такому техническому решению могли бы позавидовать и современные инженеры, сообщает Science Alert.