WI-FI СТАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВАЖНЕЕ СЕКСА
В современном обществе люди ощущают зависимость от смартфона даже в большей степени, чем может показаться на первый взгляд. Как показал опрос, проводившийся в США и ряде европейских стран, зачастую мобильник и Wi-Fi оказываются для многих важнее правил приличия, притягательнее вредных привычек и приоритетнее секса.
В исследовании приняли участие более 1700 человек, каждый из которых ответил на ряд вопросов о собственных привычках, предпочтениях и ожиданиях. 62 процента опрошенных признались, что они чувствуют тревогу, когда не подключены к Wi-Fi, и почти столько же — 61 процент — придерживаются мнения, что полностью отказаться от вай-фая, пристрастившись к нему, невозможно. В отношении секса столь категоричное мнение озвучили 58 процентов, в отношении фастфуда — 42 процента, а в отношении сигарет и алкоголя — 41 и 33 процента соответственно. 19 процентов заявили, что предпочли бы целый день не общаться с людьми, чем на тот же срок лишиться доступа к Интернету.
Еще одной иллюстрацией того, что смартфоны в глазах некоторых людей становятся важнее секса, можно считать тот факт, что 6,5 процента участников опроса пользуются гаджетом непосредственно во время полового акта. Во время свидания не могут удержаться от того, чтобы не посмотреть на монитор своего телефона, более 36 процентов опрошенных.
Более 71 процента людей, принявших участие в опросе, не считают неэстетичным брать с собой телефон в туалет, а во время ужина отвлекаются от еды на гаджеты четверо из пяти респондентов.
В то же время полностью объективными результаты опроса назвать довольно сложно, поскольку все опрошенные строили карьеру в мобильной индустрии, так что в вопросах, связанных со смартфонами и Интернетом, они вполне могут расставлять приоритеты не совсем так, как другие люди.