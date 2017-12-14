В современном обществе люди ощу­щают зависимость от смартфона даже в большей степени, чем может показать­ся на первый взгляд. Как показал опрос, проводившийся в США и ряде европей­ских стран, зачастую мобильник и Wi-Fi оказываются для многих важнее правил приличия, притягательнее вредных при­вычек и приоритетнее секса.

В исследовании приняли участие более 1700 человек, каждый из которых ответил на ряд вопросов о собственных привычках, предпочтениях и ожиданиях. 62 процента опрошенных признались, что они чувству­ют тревогу, когда не подключены к Wi-Fi, и почти столько же — 61 процент — при­держиваются мнения, что полностью от­казаться от вай-фая, пристрастившись к нему, невозможно. В отношении сек­са столь категоричное мнение озвучили 58 процентов, в отношении фастфуда — 42 процента, а в отношении сигарет и ал­коголя — 41 и 33 процента соответствен­но. 19 процентов заявили, что предпочли бы целый день не общаться с людьми, чем на тот же срок лишиться доступа к Интер­нету.

Еще одной иллюстрацией того, что смартфоны в глазах некоторых людей ста­новятся важнее секса, можно считать тот факт, что 6,5 процента участников опроса пользуются гаджетом непосредственно во время полового акта. Во время свидания не могут удержаться от того, чтобы не посмо­треть на монитор своего телефона, более 36 процентов опрошенных.

Более 71 процента людей, принявших участие в опросе, не считают неэстетичным брать с собой телефон в туалет, а во время ужина отвлекаются от еды на гаджеты чет­веро из пяти респондентов.

В то же время полностью объективны­ми результаты опроса назвать довольно сложно, поскольку все опрошенные строи­ли карьеру в мобильной индустрии, так что в вопросах, связанных со смартфонами и Интернетом, они вполне могут расстав­лять приоритеты не совсем так, как другие люди.