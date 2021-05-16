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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Как античные жрецы людей дурачили

16 мая
15:11 2021
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Пещера, которая находится в Италии, описывалась еще в работах античных ученых, как «Ворота Плутона», то есть считалась входом в потусторонний мир. У входа в нее совершались жертвоприношения животных: лишь приблизившись к пещере, жертвенные быки умирали. Погибали и птицы, осмелившиеся приблизиться в «Воротам Плутона». А вот жрецы, проводившие обряд жертвоприношения, оставались невредимыми.

Спустя две тысячи двести лет ученые из немецкого Университета Дуйсбург-Эссен разгадали, почему так происходило. Как выяснилось, сквозь трещину внутри пещеры в нее попадает большое количество вулканических газов, а они токсичны. Эти газы весят больше воздуха, поэтому оседают внизу. Самый сильный отравляющий эффект дает слой на сорокасантиметровой высоте от земли, а чем выше, тем слабее токсичное действие.

Понятно, что головы животных находились на уровне самой высокой концентрации углекислоты, поэтому они и погибали практически сразу. А головы жрецов были очень высоко, поэтому оставались в безопасности, и служители культа хорошо это знали. Зато простому народу казалось, что жрецы – каста избранных, которой не страшны потусторонние силы, сообщает Sciencealert.

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