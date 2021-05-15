Внутри страны существует раскол общества – это является главной проблемой, которая может привести к потере независимости и суверенитета, заявил высокопоставленный функционер партии коммунистов Олег Рейдман в эфире одного из местных телеканалов.

Также политик не исключает, что некоторые политические силы выполняют своеобразное геополитическое задание.

«Есть унионисты искренние, но есть и те, которые выполняют своеобразные задания, направленные на то, чтобы уничтожить страну, и сегодня этот вопрос актуален как никогда. Если к власти придут эти силы, то наша жизнь будет становиться всё хуже и хуже», – отмечает политик.