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Газета "Кишиневские новости"

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Олег Рейдман: Мы можем потерять страну

Олег Рейдман: Мы можем потерять страну
15 мая
19:46 2021
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Внутри страны существует раскол общества – это является главной проблемой, которая может привести к потере независимости и суверенитета, заявил высокопоставленный функционер партии коммунистов Олег Рейдман в эфире одного из местных телеканалов.

Также политик не исключает, что некоторые политические силы выполняют своеобразное геополитическое задание.

«Есть унионисты искренние, но есть и те, которые выполняют своеобразные задания, направленные на то, чтобы уничтожить страну, и сегодня этот вопрос актуален как никогда. Если к власти придут эти силы, то наша жизнь будет становиться всё хуже и хуже», – отмечает политик.

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