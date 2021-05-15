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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье продлили карантин

15 мая
13:31 2021
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На левобережье Днестра Верховный совет региона принял решение продлить карантинные ограничения еще на месяц, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Они могут быть отменены, если ничего экстраординарного не произойдет, 15 июня 2021 года. Должны соблюдаться правила, сформулированные Оперативным штабом 22 марта, которые предусматривают: продление каникул для школьников, запрет массовых мероприятий, кафе с ресторанами работают до 22.00, обязательное ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Но есть одно уточнение. «Не вижу необходимости далее ограничивать периоды движения троллейбусов. Пандемия идет на спад. Граждане привыкли к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Главам тираспольской и бендерской администраций поручил провести необходимые мероприятия, которые позволят вернуть допандемийный график движения общественного электротранспорта», – написал в своем телеграмм-канале лидер региона Вадим Красносельский.

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