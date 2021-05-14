На днях вакцинацию “Спутником V” начали в Абхазии и Южной Осетии.

Вторая партия препарата уже прибыла в Кыргызстан и Армению. Больше всего российской вакцины в Беларуси и Казахстане, где удалось наладить ее производство. О намерении начать выпуск “Спутника V” заявляли в Баку и Ереване.

В Молдове повышенный спрос на “Спутник V”, но препарата пока на всех не хватает. Особняком стоит Таджикистан, куда российская вакцина еще не прибыла, хотя переговоры о поставках ведутся.