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Газета "Кишиневские новости"

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Вакцина Спутник V — самая популярная в постсоветских странах

14 мая
19:51 2021
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На днях вакцинацию “Спутником V” начали в Абхазии и Южной Осетии. 

Вторая партия препарата уже прибыла в Кыргызстан и Армению. Больше всего российской вакцины в Беларуси и Казахстане, где удалось наладить ее производство. О намерении начать выпуск “Спутника V” заявляли в Баку и Ереване.

В Молдове повышенный спрос на “Спутник V”, но препарата пока на всех не хватает. Особняком стоит Таджикистан, куда российская вакцина еще не прибыла, хотя переговоры о поставках ведутся.

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