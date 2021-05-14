Продолжается обсуждение повествования Влада Филата на одном из телеканалов о том, как некогда возглавляемая им ЛДПМ пыталась заключить союз накануне предстоящих выборов, но от всех получила отказ.

Особо унизительными оказались переговоры с Партией платформа «Достоинство и правда» отметил с грустью бывший глава либерал-демократов. Прокомментировать эти слова взялся депутат парламента, член Платформы, Игорь Мунтяну. «Странно было слышать такое, потому что мы никогда не ставим своих собеседников в унизительное положение. Мы всегда с уважением и искренностью относились к отправляемым нам посланиям», – заверил Мунтян. При этом он уточнил: Платформа не брала на себя никаких обязательств, велись только консультации. Это и понятно, ЛДПМ стойко ассоциируется у избирателей с периодом хаоса и коррупцией в Республике Молдова. У «Достоинства и правда» свои проблемы, она может не преодолеть пятипроцентный избирательный порог на предстоящих выборах. Ну а такой дополнительный груз как ЛДПМ точно утянет Платформу на дно. Либеральные демократы понимают свое ничтожнейшее положение. «Как только не удалось создать избирательный блок с Платформой, мы решили, что ЛДПМ не будет участвовать в этих выборах», – сказал Филат.