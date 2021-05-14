Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган вызвал на беседу очередного политика, им оказался председатель Партии платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, сообщает deschide.md

Приглашенный рассказал, что происходит в молдавском политикуме, произнес традиционную мантру: досрочные парламентские выборы необходимы для возврата «к нормальной жизни». Но дальше пошло интереснее. Нэстасе выразил сомнение насчет «корректности выборов и того, как избирательные органы будут обеспечивать справедливую кампанию». Напомним, председатель Центризбиркома Дорин Чимиль выдвинут на эту должность от пропрезидентской Партии «Действие и солидарность». Выходит, что Нэстасе предполагает, что Санду как-то может повлиять на окончательные решения ЦИКа при подведении итогов предстоящих выборов? В беседе с послом США лидер Платформы попытался скомпрометировать еще одного конкурента. «Партии, возглавляемые преступниками, бенефициарами «Ландромата» и кражи миллиарда, квалифицируются избирательными органами как имеющие право участвовать в выборах, их коррупционная способность может исказить состав будущего законодательного органа», – это Нэстасе о партии «ШОР». Согласно опросам эта партия может попасть в новый состав законодательно органа, а вот платформа «Достоинство и правда» – нет.

Жалобы бывшего партнера Санду дипломату из США вряд ли помогут Нэстасе в предстоящей предвыборной схватке, но, наверное, слегка облегчают его депрессивное состояние из-за системных политических провалов последних лет.