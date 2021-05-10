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Газета "Кишиневские новости"

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В Белоруссии принят закон на случай убийства президента

В Белоруссии принят закон на случай убийства президента
10 мая
20:31 2021
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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщает БЕЛТА.

В документе определяется: в случае убийства президента руководить государством должен Совет безопасности (СБ), а председательствовать будет премьер-министр. В случае гибели главы государства на территории Белоруссии вводится чрезвычайное положение. При этом распоряжения Совета безопасности обязательны к исполнению всеми и каждым. СБ при участии губернаторов должен принять в оперативном порядке решение о дате и условиях выборов президента Белоруссии. Лукашенко 17 апреля заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По словам президента, убийство было одобрено в США на самом высшем уровне. 

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