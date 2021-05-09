Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 мая 243534 излечившихся
09 мая
18:16 2021
На сегодняшний день в стране 243534 человека прошли лечение и 5952 умерли от инфекции COVID-19.
На 9 мая в Молдове подтверждены 252749 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1661 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15360 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1424 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 170 в крайне тяжелом состоянии (25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).