На сегодняшний день в стране 243534 человека прошли лечение и 5952 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 мая в Молдове подтверждены 252749 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1661 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15360 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1424 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 170 в крайне тяжелом состоянии (25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).