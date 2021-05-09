Воскресенье, 9 мая 2021, 20:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В США слониха судится с зоопарком

В США слониха судится с зоопарком
09 мая
18:16 2021
Версия для печати

Такого еще не было: в высший суд США обратился с иском не человек, а четвероногое. От имени слонихи Хэппи, живущей в зоопарке в Бронксе, защитники животных борются за право покинуть клетку и переселиться в заповедник.

В зоопарк слониха попала почти полвека назад, совсем малышкой. Но отношения с соседями по вольеру у нее не сложились, и Хэппи перевели даже в отдельный вольер, чтобы пресечь постоянные конфликты с сородичами. Судиться за освобождение Хэппи зоозащитники начали еще три года назад, но тогда суд первой инстанции иск отклонил. Теперь апелляцию будет рассматривать высшая инстанция. Среди аргументов, изложенных в иске, не последнее место занимает намерение администрации зоопарка отказаться от слоновьей программы, после того, как уйдут из жизни два из три содержащихся там слона. Новых животных приобретать не планируется. Но в этом случае Хэппи останется одна, а слоны – животные социальные, и в природе в одиночестве погибают.  

Если дело удастся выиграть, слониха станет первым в мире животным, получившим право на свободу в юридическом порядке, сообщает vokrugsveta.ua.     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR21,650,00%
GBP24,88–0,08%
UAH0,65+0,74%
RON4,400,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 09.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд