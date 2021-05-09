Воскресенье, 9 мая 2021, 20:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Для унионистов ничего святого нет

09 мая
15:51 2021
Версия для печати

В день, когда весь цивилизованный мир отмечает праздник Великой Победы и чтит память героев, избавивших мир от коричневой чумы фашизма, в Молдове нашлась кучка унионистов, попытавшихся использовать этот светлый день в своих политических целях.

По сообщениям информационных агентств, незадолго до начала шествия «Бессмертного полка», организованного по инициативе Партии социалистов, в центре Кишинева у памятника Штефану чел Маре несколько молодых людей из унионистской организации «Unirea-ODIP» устроили  манифестацию, направленную против Партии социалистов. В руках они держали румынские фланги и прорумынские лозунги. 

Однако этот демарш ни на кого никакого впечатления не произвел. Участники многолюдного шествия прошли мимо, не обратив внимания на манифестантов. И хотя поблизости дежурили сотрудники правоохранительных органов, их вмешательство не потребовалось, все обошлось без инцидентов.

А еще раньше на площади появились представители партии «Строим Европу дома» (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) во главе с Георгием Кавкалюком. Они принесли флаг Европейского союза и заявили, что празднуют сегодня День Европы. Но эти манифестанты предпочли свернуть свою акцию заблаговременно и ушли восвояси еще до того, как начали собираться участники шествия «Бессмертный полк».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR21,650,00%
GBP24,88–0,08%
UAH0,65+0,74%
RON4,400,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 09.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд