В день, когда весь цивилизованный мир отмечает праздник Великой Победы и чтит память героев, избавивших мир от коричневой чумы фашизма, в Молдове нашлась кучка унионистов, попытавшихся использовать этот светлый день в своих политических целях.

По сообщениям информационных агентств, незадолго до начала шествия «Бессмертного полка», организованного по инициативе Партии социалистов, в центре Кишинева у памятника Штефану чел Маре несколько молодых людей из унионистской организации «Unirea-ODIP» устроили манифестацию, направленную против Партии социалистов. В руках они держали румынские фланги и прорумынские лозунги.

Однако этот демарш ни на кого никакого впечатления не произвел. Участники многолюдного шествия прошли мимо, не обратив внимания на манифестантов. И хотя поблизости дежурили сотрудники правоохранительных органов, их вмешательство не потребовалось, все обошлось без инцидентов.

А еще раньше на площади появились представители партии «Строим Европу дома» (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) во главе с Георгием Кавкалюком. Они принесли флаг Европейского союза и заявили, что празднуют сегодня День Европы. Но эти манифестанты предпочли свернуть свою акцию заблаговременно и ушли восвояси еще до того, как начали собираться участники шествия «Бессмертный полк».