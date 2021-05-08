⌂
Домой
Контакты
Архивы газет “КН”
MK в Молдове
Купить “МК в Молдове”
«МК» в Молдове Свободный доступ к PDF
Суббота, 8 мая 2021, 02:42
Газета "Кишиневские новости"
Реклама на сайте
PDF
⌂
Назад на главную
Подписаться на RSS
№16
08 мая
22:45
2021
Версия для печати
Поделиться
Поделиться:
Share
0
Tweet
0
+1
0
Share
0
Share
0
Об авторе
Наверх страницы
📄
Больше статей от этого автора
Ирина Нам
Реклама на сайте
Реклама на сайте
Популярное
Эскорт высоких достижений
Нэстасе: В похищении Чауса в Кишиневе был задействован спецназ
ДЕВУШКИ, СЧИТАЮЩИЕ СЕКС ПОСТЫДНЫМ, ЧАЩЕ ЗАНИМАЮТСЯ ИМ «ИЗ ВЕЖЛИВОСТИ»
ЛЮБОВЬ И БОЛЬ ПОД ОДНОЙ ФАТОЙ
Глашатай Санду заговорил о корректности в отношениях с Россией
РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЧКИ
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 мая 251335 зараженных
Дипломаты в Молдове готовятся к досрочным выборам
Мартин Шин и его сын Чарли Шин
Новости
Игорь Додон: Мы обязаны всегда помнить День Победы 9 Мая
8 мая 2021 23:41
По анализу крови женщины можно установить дату родов
8 мая 2021 20:26
Витамин В1 ускоряет реабилитацию после травм спинного мозга
8 мая 2021 20:26
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 мая 252604 зараженных
8 мая 2021 20:11
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 мая 243195 излечившихся
8 мая 2021 20:11
Двоечникам в любви не везет
8 мая 2021 20:06
Искусственный интеллект за пять секунд составит расписание поездов
8 мая 2021 20:06
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 мая 5943 смертельных случая
8 мая 2021 20:06
Невежество – не всегда зло
8 мая 2021 14:41
Создан спрей с антителами к коронавирусу
8 мая 2021 14:41
Погода в Молдове
Погода в Кишинёве
Погода в Бельцах
Погода в Кахуле
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Курсы валют
USD
17,80
0,00
%
EUR
21,65
0,00
%
GBP
24,90
–0,02
%
UAH
0,64
0,00
%
RON
4,40
0,00
%
RUB
0,24
0,00
%
Курсы валют в
MDL
на 08.05.2021
Архив
2021
(2766)
Май
(138)
Апрель
(666)
Март
(687)
Февраль
(679)
Январь
(596)
2020
(7630)
Декабрь
(824)
Ноябрь
(798)
Октябрь
(865)
Сентябрь
(702)
Август
(810)
Июль
(957)
Июнь
(756)
Май
(782)
Апрель
(476)
Март
(393)
Февраль
(230)
Январь
(37)
2019
(596)
Декабрь
(41)
Ноябрь
(39)
Октябрь
(43)
Сентябрь
(40)
Август
(34)
Июль
(35)
Июнь
(17)
Май
(81)
Апрель
(84)
Март
(69)
Февраль
(62)
Январь
(51)
2018
(956)
Декабрь
(89)
Ноябрь
(114)
Октябрь
(73)
Сентябрь
(89)
Август
(48)
Июль
(24)
Июнь
(90)
Май
(106)
Апрель
(91)
Март
(113)
Февраль
(73)
Январь
(46)
2017
(1031)
Декабрь
(84)
Ноябрь
(116)
Октябрь
(97)
Сентябрь
(78)
Август
(100)
Июль
(73)
Июнь
(100)
Май
(77)
Апрель
(90)
Март
(94)
Февраль
(74)
Январь
(48)
2016
(1127)
Декабрь
(104)
Ноябрь
(86)
Октябрь
(86)
Сентябрь
(100)
Август
(72)
Июль
(73)
Июнь
(113)
Май
(84)
Апрель
(119)
Март
(123)
Февраль
(100)
Январь
(67)
2015
(1276)
Декабрь
(114)
Ноябрь
(132)
Октябрь
(170)
Сентябрь
(125)
Август
(26)
Июль
(123)
Июнь
(95)
Май
(100)
Апрель
(121)
Март
(98)
Февраль
(96)
Январь
(76)
2014
(1240)
Декабрь
(124)
Ноябрь
(152)
Октябрь
(165)
Сентябрь
(111)
Август
(64)
Июль
(109)
Июнь
(78)
Май
(85)
Апрель
(110)
Март
(86)
Февраль
(100)
Январь
(56)
2013
(697)
Декабрь
(107)
Ноябрь
(251)
Октябрь
(146)
Сентябрь
(193)
2012
(1069)
Декабрь
(67)
Ноябрь
(111)
Октябрь
(103)
Сентябрь
(98)
Август
(77)
Июль
(98)
Июнь
(98)
Май
(89)
Апрель
(89)
Март
(104)
Февраль
(68)
Январь
(67)
2011
(246)
Декабрь
(102)
Ноябрь
(81)
Октябрь
(63)
>Свежий номер
Новости
Общество
Политика
Экономика
В мире
Архив МК
© 2020-2021 Copyright
MK Молдова
. Все права защищены.
загрузка..
❎
Закрыть окно
загрузка..
Это может занять пару секунд