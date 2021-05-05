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Газета "Кишиневские новости"

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Как передвинуть линию государственной границы

Как передвинуть линию государственной границы
05 мая
16:51 2021
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Курьезная история произошла в бельгийской деревне на границе с Францией. Местный фермер во время работы случайно сдвинул своим трактором камень, обозначающий линию границы. Таким образом территория Бельгии приросла на два с небольшим метра.

То, что демаркационная линия «переехала», обнаружил местный краевед-любитель. Дипломатического скандала, к счастью, не случилось. Фермеру предложено вернуть камень на прежнее место. К слову, установлен он был двести лет назад. А вот если прежняя линия границы восстановлена не будет, придется создавать смешанную французско-бельгийскую комиссию, не собиравшуюся до этого девяносто лет. Фермер же может оказаться за решеткой, сообщает BBC.

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