Курьезная история произошла в бельгийской деревне на границе с Францией. Местный фермер во время работы случайно сдвинул своим трактором камень, обозначающий линию границы. Таким образом территория Бельгии приросла на два с небольшим метра.

То, что демаркационная линия «переехала», обнаружил местный краевед-любитель. Дипломатического скандала, к счастью, не случилось. Фермеру предложено вернуть камень на прежнее место. К слову, установлен он был двести лет назад. А вот если прежняя линия границы восстановлена не будет, придется создавать смешанную французско-бельгийскую комиссию, не собиравшуюся до этого девяносто лет. Фермер же может оказаться за решеткой, сообщает BBC.