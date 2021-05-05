Борьба с пандемией коронавируса для многих ловких дельцов превратилась в большой бизнес. К примеру, в последнее время все чаще выявляют поддельные тесты на коронавирус. И, похоже, дальше всех в этом направлении пошли сотрудники индонезийской государственной фармацевтической компании.

В аэропорту столицы Индонезии при обязательном тестировании пассажиров мошенники пускали в ход предварительно вымытые и переупакованные уже использованные (и, возможно, не однажды) наборы для взятия анализа на коронавирус. Пассажиры, естественно, платили за них, как за новые. По подсчетам правоохранительных органов страны, с начала года таким образом были получены деньги как минимум с девяти тысяч пассажиров. Выручка находчивых фармацевтов составила около ста двадцати пяти тысяч долларов.

Мошенничество было обнаружено после того, как в полицию пожаловались около двадцати пяти пассажиров, прошедших тесты в аэропорту – их результаты оказались положительными, несмотря на то, что люди были здоровы. Правоохранители провели «контрольную закупку» и в результате задержали пятерых торговцев тестами сэконд-хэнд, сообщает «МИР 24».