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Газета "Кишиневские новости"

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Не доел в ресторане – будешь оштрафован

Не доел в ресторане – будешь оштрафован
04 мая
15:11 2021
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В Китае принят документ, предусматривающий наказание за нерациональное расходование продуктов питания. Так, если посетители ресторана не съедят до конца заказанные блюда, им грозит штраф, размер которого может достигнуть полутора тысяч долларов. Кроме того, заведение общепита получает право взимать с таких клиентов деньги за утилизацию пищевых отходов.

Но и само такое заведение может быть наказано в случае, если выяснится, что количество заказанных продуктов превышает реальные потребности. Но тут сумма штрафа уже куда более солидная – свыше семи с половиной тысяч долларов.

Законодатели считают, что такие меры позволят укрепить продовольственную безопасность страны и уменьшить количество образующихся пищевых отходов. Кроме того, власти намерены вырабатывать у граждан привычки рационального потребления продуктов, сообщает «Фокус».    

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