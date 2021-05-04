Перелетные птицы веками летают пор одним и тем же маршрутам, которые усваивают генетически. Из-за все увеличивающихся масштабов деятельности человека на путях миграции пернатых появляется множество высотных сооружений. Из-за столкновения с ними происходит массовая гибель птиц и их популяция, по подсчетам американских орнитологов за последние полвека, на территории Северной Америки уменьшилась на треть.

Причина столкновения птиц высокими объектами кроется в физиологии пернатых. Строение их головы таково, что прямо перед собой они ничего не видят, а в поле их зрения находится то, что расположено по бокам. Поэтому высотные сооружения прямо по курсу им просто не видны.

Чтобы устранить опасность, специалисты из Университета Вирджинии в США предложили создавать неподалеку от высотных объектов акустические маяки, которые будут отгонять птиц подальше. Если установить мощные динамики близ основания таких сооружений и направить вверх звуковые волны разных частот, можно сократить опасность столкновения птиц с этими объектами на двенадцать-шестнадцать процентов, сообщает The Academic Times.