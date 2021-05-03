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Газета "Кишиневские новости"

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Глашатай Санду заговорил о корректности в отношениях с Россией

Глашатай Санду заговорил о корректности в отношениях с Россией
03 мая
20:46 2021
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Исполняющий обязанности председателя Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как должны строиться взаимоотношения между Москвой и Кишиневом.

По словам политика, нынешняя власть сама принимает решения с кем дружить, а с кем – нет. «В отношениях с Российской Федерацией мы хотим предсказуемости и корректности. У нас там много людей, граждан Республики Молдова, которые работают, у которых дети, бизнес, и мы заинтересованы в защите их прав. И это наш традиционный рынок сбыта, но мы хотим справедливого отношения», – рассказывал Гросу. По его мнению, через нашу страну в РФ идет реэкспорт санкционных товаров, который нужно остановить. В канун предстоящих парламентских выборов пропрезидентская Партия «Действие и солидарность» активно пытается привлечь на свою сторону русскоговорящее население Республики Молдова.

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