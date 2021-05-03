Итальянское правительство одобрило план по реставрации гладиаторской арены в Колизее, передает ВВС.

Совсем скоро туристы смогут вообразить себя гладиаторами и походить там, где когда-то настоящие гладиаторы сражались. Министр культуры Италии Дарио Франческини объявил о запуске проекта по реставрации арены Колизея. Великий амфитеатр, самый большой античного мира, где когда-то жители Древнего Рима требовали хлеба и зрелищ, всегда манил к себе туристов. В 19 столетии археологи разобрали арену, открыв систему подземных тоннелей, находящуюся под Колизеем. Теперь, было принято решение восстановить пол. Правительство объявило конкурс на разработку дизайна арены. Контракт стоимостью 18,5 млн евро выиграла миланская фирма. Предположительно реставрационные работы будут завершены в 2023 году.