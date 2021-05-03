Австралийское правительство угрожает тюрьмой всем гражданам, прилетающим из Индии, пишет ВВС.

Начиная с понедельника, 3 мая, любой гражданин Австралии, решивший вернуться на родину из Индии, в лучшем случае будет вынужден заплатить штраф, а в худшем – окажется в тюрьме сроком до 5 лет. Такая радикальная мера была принята на фоне обострившегося коронакризиса в Индии. Представители ЕС обвинили Австралию в расизме и заявили, что такое решение нарушает права человека. «Мы столкнулись с теми же обвинениями год назад, когда закрыли границы от Китая […] Политике или идеологии нет места во время пандемии […] все дело в вирусе», – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. На данный момент на территории Индии проживает свыше 9 тыс. австралийцев, 600 из которых входят в группу риска.