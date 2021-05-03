На концерте в центре Ташкента, посвященном предстоящему Дню Победы, кто-то поднял флаг СССР, сообщает Podrobno.uz.

Это не понравилось вице-председателю Законодательной палаты страны Алишеру Кадырову. «Демократическая партия Узбекистана решительно осуждает провокацию, устроенную во время вчерашнего концерта перед ташкентским дворцом «Истикол». Мы не против искусства, мы против того, чтобы искусство превращалось в оружие в политике. Мы считаем, что это оскорбление узбекского народа – поднять в центре столицы флаг советского государства – захватчика, окрашенного кровью прогрессивной узбекской интеллигенции и наших предков», – заявил Кадыров. В минувшее воскресенье, на площади Дружбы народов, прошел концерт, в котором приняли участие Хор Турецкого и SOPRANO. Исполнялись: «Катюша», «Смуглянка», «Бухенвальдский набат».