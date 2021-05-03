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Газета "Кишиневские новости"

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В России предлагают вернуться к волостям и уездам

В России предлагают вернуться к волостям и уездам
03 мая
13:06 2021
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В интервью интернет-изданию «URA.ru» председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента Российской Федерации.

«Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность», – объяснял свою позицию политик. «Президент» – заимствование из английского, а потому от него надо отказаться, уверен Жириновский. Главу государства можно было бы назвать верховным правителем, это из дореволюционной терминологии. Либеральный демократ предлагает ее вернуть в оборот. Например, губернаторов переименовать в наместников, области объявить наместничествами, и поделить их на волости и уезды.

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