В интервью интернет-изданию «URA.ru» председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента Российской Федерации.

«Над нами смеются дети в Англии и США, мол, у русских даже нет русского слова, чтобы назвать руководящую должность», – объяснял свою позицию политик. «Президент» – заимствование из английского, а потому от него надо отказаться, уверен Жириновский. Главу государства можно было бы назвать верховным правителем, это из дореволюционной терминологии. Либеральный демократ предлагает ее вернуть в оборот. Например, губернаторов переименовать в наместников, области объявить наместничествами, и поделить их на волости и уезды.