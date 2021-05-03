Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила в интервью телеканалу «Белсат», что Штаты помимо санкций найдут и другие возможности,чтобы давить на режим Александра Лукашенко.

Запрет на сотрудничество с девятью госпредприятиями был наложен Вашингтоном за то, что в стране сидят за решеткой свыше 350 политзаключенных. Если санкции окажутся неэффективными, то в США придумают что-то новое, отметила посол. Ей, кстати, до сих пор не выдали визу на въезд в Белоруссию. Министр иностранных дел Владимир Макей недавно заявил, что если Фишер намеревается приехать в Минск, и рассказывать всем о нелегитимности режима, то ей лучше оставаться дома. «Для нас, американских дипломатов, было бы неприемлемо соглашаться на какие-то ограничения нашей деятельности. Наши дипломаты каждый день имеют самые разные задания во всем мире: например, коммуникация с медиа, наблюдение за функционированием органов власти в том месте, где они служат, послы США также придают много значения наблюдению за судебными процессами, наблюдению за ситуацией с правами человека. Для меня очень важно понять, смогу ли я выполнять свои дипломатические функции на все 100%, потому что США не принимают ограничения деятельности послов», – высокомерно ответила Фишер.