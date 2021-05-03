Временный председатель Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью «Свободной Европе» заявил, что его политформирование на предстоящих парламентских выборах ни с кем не будет создавать предвыборный блок.

По словам политика, летом риск минимальный подхватить на участке для голосования Covid-19. «Май-июль – это период, когда ожидается снижение заболеваемости, и у нас есть возможность к сентябрю получить парламент, работающее правительство, принять необходимые законы, чтобы иметь возможность начать переговоры с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейской комиссией и привлекать дешевые финансовые ресурсы», – рассказывал Гросу. Однако он не поведал о том, что случится, если на парламентских выборах президентская Партия «Действие и солидарность» не получит большинства для того чтобы сформировать собственное правительство. Хотя, возможно, в таком случае Майя Санду вновь предложит на пост премьера какого-нибудь неадекватного человека. Причем два раза. Весной этого года механизм этот уже отработан. Тогда можно будет опять распустить парламент, и действовать подобным образом до тех пор, пока «Действие и солидарность» не окажется единственной парламентской партией.