На сегодняшний день в стране 240824 человека прошли лечение и 5838 умерли от инфекции COVID-19.

На 2 мая в Молдове подтверждены 251335 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2502 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15998 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1707 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 199 в крайне тяжелом состоянии (32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).