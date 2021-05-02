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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 мая 240824 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 мая 240824 излечившихся
02 мая
20:01 2021
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На сегодняшний день в стране 240824 человека прошли лечение и 5838 умерли от инфекции COVID-19.    

На 2 мая в Молдове подтверждены 251335 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2502 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15998 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1707 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 199 в крайне тяжелом состоянии (32 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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