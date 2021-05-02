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Газета "Кишиневские новости"

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Бердымухамедов рассказал узбекам о духовном мире туркмен

Бердымухамедов рассказал узбекам о духовном мире туркмен
02 мая
18:31 2021
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Во время заседания правительства, президент Гурбангулы Бердымухамедов рассказал присутствующим о том, что его новая книга издана на узбекском языке, сообщает агентство «Хроники Туркменистана».

Одно из последних произведений главы государства, написанное в 2020-м, называется «Духовный мир туркмен». «Публикация книги является значимым событием в истории добрососедских туркмено-узбекских отношений, фактом глубокого уважения к главе Туркменистана, признания его весомого вклада в развитие межгосударственного сотрудничества, а туркменский и узбекский народы демонстрируют приверженность общности духовно-нравственных ценностей и традиций взаимной братской поддержки, мудрым заветам предков», – сообщает агентство. «Духовный мир туркмен» это 53-я книга, вышедшая из-под пера Бердымухамедова, она уже переведена на китайский, японский, русский, грузинский и украинский языки.    

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