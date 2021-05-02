Объемы денежных переводов на левый берег Днестра посредством банковской системы растут из месяца в месяц, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Только в марте этого года жителям региона пришло из-за кордона в долларовом эквиваленте 12,62 миллиона. Это больше, чем в феврале 2021-го на 23,8% и в марте прошлого года на 42,7%. Аналитики объясняют такой взрывной рост переводов восстановлением деловой активности в России. Большинство денег поступает именно из нее. Далее следуют: Израиль, Германия, США, Италия, Украина, Польша, Франция, Великобритания, Чехия. Всего переводы в Приднестровье шлют из 99 стран, в список входят даже Вьетнам, Пуэрто-Рико и Йемен.