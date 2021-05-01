Всегда считалось, что игра в шахматы развивает логическое мышление. Но недавно британские психологи выяснили, что древняя игра, если ей обучаться с юных лет, учит разумно подходить к рискованным ситуациям не только за доской, но и в жизни.

Исследователи собрали четыре сотни старшеклассников пятнадцати-шестнадцатилетнего возраста, которые не умели играть в шахматы. Подростки прошли обучение , а затем в течение года выполняли ряд тестов. Ученые хотели проследить, произошли ли какие-либо изменения в когнитивных способностях ребят. Оказалось, что почти все научились не рисковать во время игры без лишней надобности и стали успешнее заниматься на уроках математики. У некоторых зафиксировали улучшение логического мышления.

Таким образом, заключили исследователи, шахматы служат укреплению уверенности при необходимости принимать решения и учат не идти на необдуманный риск, результат которого непредсказуем. Примечательно, что полученные в результате эксперимента результаты сохранялись надолго, что подтверждали многочисленные повторные тесты, сообщает phys.org.