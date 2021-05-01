Чем глубже в нашу жизнь внедряются алгоритмы, тем больше люди склонны полагаться на мнение искусственного интеллекта.

Ученые из Университета Джорджии в США во время эксперимента предложили большой группе испытуемых, насчитывающей полторы тысячи человек, ряд заданий. Выполнить их можно было с помощью подсказок алгоритма или усредненного ответа ряда людей. По мере хода эксперимента задания усложнялись, соответственно, участники чаще пользовались подсказками. И оказалось, что советам алгоритма они доверяли больше, чем помощи живых людей. Испытуемые считали, что искусственный интеллект, натренированный на пяти тысячах аналогичных примеров, способен дать более точный ответ, сообщает nv.ua.